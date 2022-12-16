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Eve alkollü gelen genç, tartıştığı babası tarafından öldürüldü

Güncel Haberler

Eve alkollü gelen genç, tartıştığı babası tarafından öldürüldü

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, tartıştığı babası A.T. tarafından bıçaklanan Kerim T., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. A.T. ise gözaltına alındı.

Gece saatlerinde Arifiye'ye bağlı Karaaptiler Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre Kerim T. (34), eve alkollü olarak geldi. Kapının önünde Kerim T. ile anne ve babası arasında tartışma çıktı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle baba A.T., oğlunu bıçakladı. İhbarla eve gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Kerim T.'yi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kerim T., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba A.T. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Babası tarafından öldürülen gençten geriye bu kareler kaldı;

Eve alkollü gelen genç, tartıştığı babası tarafından öldürüldü

Eve alkollü gelen genç, tartıştığı babası tarafından öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sakarya Baba 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

haksız mıyım:

Allah, çocuklarımıza ve ebeveynlere ahlak ve iman nasip etsin. yazık

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