Eve alkollü gelen genç, tartıştığı babası tarafından öldürüldü Güncel Haberler Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, tartıştığı babası A.T. tarafından bıçaklanan Kerim T., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. A.T. ise gözaltına alındı. Gece saatlerinde Arifiye'ye bağlı Karaaptiler Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre Kerim T. (34), eve alkollü olarak geldi. Kapının önünde Kerim T. ile anne ve babası arasında tartışma çıktı. HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle baba A.T., oğlunu bıçakladı. İhbarla eve gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Kerim T.'yi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kerim T., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba A.T. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. Babası tarafından öldürülen gençten geriye bu kareler kaldı; Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Sakarya Baba 3. Sayfa Güncel Haberler

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