Tartıştığı arkadaşını 'Lan' deyince tabancayla öldürdü - Haberler

ADANA'da Hüseyin Dur (22) ile Nuri Can Kutlar (23), mahalleden arkadaşları Tuncay Yalpu'yu (37) çıkan kavgada darbetti. Hüseyin Dur, kaçmaya çalışan Yalpu'yu ara sokakta yakalayıp, tabancayla vurarak öldürdü. Yakalanan Dur, ifadesinde, "Kavgada araya girmeye çalışınca, 'Sen karışma lan' dedi. Düzgün konuşmasını söyleyince kavga büyüdü. Tabancayla vurup, kaçtım" dedi.

Olay, 20 Mayıs günü saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Tuncay Yalpu, arkadaşları Hüseyin Dur ile Nuri Can Kutlar'ı görünce yanlarına gitti. Burada bir süre sohbet eden Yalpu ile Kutlar arasında para meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya Hüseyin Dur da karıştı. Hüseyin Dur, Yalpu'yu yumruklamaya başladı. Darbedilen Yalpu, kaçmaya çalıştı. Hüseyin Dur, peşinden gittiği Yalpu'yu tabancayla bacaklarından ve kasığından vurup, motosikletle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Yalpu, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalpu, 22 Mayıs gecesi yaşamını yitirdi.

Öldürülen Tuncay Yalpu'nun 4 yıl önce camları açık olan otomobillerden cüzdan ve cep telefonu çaldığı, bir süre cezaevinde kaldığı öğrenildi.