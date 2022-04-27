Tartıştığı amcasını öldürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tartıştığı amcasını öldürdü

Demirören Haber Ajansı - Kadir Güneş - Güncel
 - Güncelleme:
Tartıştığı amcasını öldürdü

GAZİANTEP'te buğday tüccarı Yakup Gök (65), iş yerinin önünde tartıştığı yeğeni Mustafa Gök tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

GAZİANTEP'te buğday tüccarı Yakup Gök (65), iş yerinin önünde tartıştığı yeğeni Mustafa Gök tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Sanayi Mahallesi'nde buğday tüccarlığı yapan Yakup Gök ile husumetli olduğu kardeşi Yahya Gök ve yeğeni Mustafa Gök arasında iş yerinin önünde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Mustafa Gök, yanındaki tabancayı çekip amcası Yakup Gök'e ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunların vücuduna isabet ettiği Yakup Gök, yaralandı. Çağırılan ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Yakup Gök, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Polis, olayın ardından kaçan Mustafa Gök ile babası Yahya Gök'ü yakalayıp gözaltına aldı.


Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Güncel

Mustafa Gök, Yakup Gök, Buğday, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title