Tartışma Sonrası Eniştesini Öldüren Ozan Kaya'ya Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde eniştesi Şenol Göktaş'ı (68) tornavida ile öldüren tutuklu sanık Ozan Kaya 'ya (32), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Olay, 13 Haziran'da saat 06.00 sıralarında kırsal Sınırteke Mahallesi Çayiçi mevkisinde meydana geldi. Ozan Kaya ile mısır tarlasına gittiği teyzesinin eşi Şenol Göktaş arasında tartışma çıktı. Kavgada Ozan Kaya, Göktaş'ı ucu sivriltilmiş tornavida ile yaralayıp, kaçtı. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şenol Göktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçan Kaya, jandarmaya teslim oldu. Ozan Kaya, işlemlerinin ardından tutuklandı. Tartışmanın ev meselesi nedeniyle çıktığı iddia edildi. Ozan Kaya'nın annesi Fadime Ş.'nin kendisine baktığı gerekçesiyle ablası Ayşe Göktaş'ın üzerine evinin yaptırdığı, tartışmanın da bu nedenle çıktığı öne sürüldü.

'TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN İDDİANAME

Soruşturmanın ardından Ozan Kaya hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Aydın 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Ozan Kaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Akhisar Cezaevi'nden katıldı. Sanık Kaya'nın annesi Fadime Ş. ile öldürülen Şenol Göktaş'ın eşi Ayşe Göktaş ve iki çocuğu ise salondaki yerlerini aldı. Ozan Kaya, son savunmasında, daha önceki sözlerini tekrarlayarak Şenol Göktaş'ı annesi ile ilişki yaşadığına inandığı için öldürdüğünü söyledi. Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından kararını açıklayıp, Ozan Kaya'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.