Tartışma sırasında 2 bacağından tabanca ile vuruldu

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde F.A., tartıştığı C.Ş. tarafından tabancayla 2 ayağından vurularak yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Camicedit Mahallesi'nde meydana geldi. Bir dükkanda işletmeci olan F.A. ile C.Ş., henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile C.Ş., işletmeci F.A.'ya tabanca ile ateş etti. Olay sonrası işletmeci, her 2 ayağından vurularak yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından F.A., İlçe Devlet Hastanesi'ne ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı