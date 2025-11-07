Haluk Levent konserinde bıçaklı kavga! 1 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde 4. Uluslararası Tarsus Festivali kapsamındaki Haluk Levent konserinde meydana gelen kavgada 1 kişi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
KONSER KANA BULANDI
Kavgada bıçakla bacağından yaralanan U.I. (34), sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
