Haluk Levent konserinde bıçaklı kavga! 1 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 4. Uluslararası Tarsus Festivali kapsamındaki Haluk Levent konserinde meydana gelen kavgada 1 kişi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

4. Uluslararası Tarsus Festivali kapsamındaki Haluk Levent konserinde bıçakla kavga çıktı. Kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde konserde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı. 4. Uluslararası Tarsus Festivali kapsamında sahne alan Haluk Levent'in konserinde iki grup arasında kavga çıktı.

KONSER KANA BULANDI

Kavgada bıçakla bacağından yaralanan U.I. (34), sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz - Güncel
