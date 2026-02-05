Haberler

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 40 tutuklama


Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 40'ı tutuklandı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 40'ı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 233 jandarma personel ile 66 araç, 3 dron ve 3 özel eğitimli narkotik köpeği ile önceki gün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ekiplerin aramasında, 1 kilo 968 gram metamfetamin, 5 kilo 215 gram kubar esrar, 1 kilo 368 gram bonzai, 448 bin 71 sentetik hap, 25 uyuşturucu kullanma aparatı, 12 hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 40'ı çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

VALİ TOROS: SOKAKLAR BİZE EMANET

Operasyona ilişkin açıklama yapan Vali Atilla Toros, "İlimizin her bir ilçesinde, her bir mahallesinde, her bir sokağında, huzuru ve asayişi daim kılmakta kararlıyız. Bu kirli yapıların, gençlerimizin geleceğine kastetmelerine, asla fırsat vermeyeceğiz. Uyuşturucuyla mücadele, hepimizin mücadelesidir. Her ihbar, sahadaki gücümüze güç katmaktadır. Siz, bize ulaşın, biz gereğini yaparız. Sokaklar bize emanet ve biz bu emaneti korumakta kararlıyız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
