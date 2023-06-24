Tarsus'ta Ulaşım Konforu İçin Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Tarsus Belediyesi, Girne, Bahçe, Yeşil ve Şahin mahallelerini kapsayan Sait Polat Bulvarı'na paralel yolda sıcak asfalt çalışması yaparak ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor. Yaklaşık 8 bin ton sıcak asfalt kullanılacak çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, 4 mahalleyi bağlayan yol daha konforlu bir hale getirilmiş olacak.

Tarsus Belediyesi, kentte ulaşım konforunu artırmak amacıyla asfalt çalışmalarına devam ediyor. Girne, Bahçe, Yeşil ve Şahin mahallelerini kapsayan Sait Polat Bulvarı'na paralel yolda sıcak asfalt çalışması devam ediyor.

Tarsus Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından vatandaşların daha iyi bir ulaşım deneyimi yaşamasını sağlamak amacıyla eş zamanlı yürütülen asfaltlama çalışmaları kapsamında, Sait Polat Bulvarı'nın yan kısmında sıcak asfalt çalışmaları sürüyor. 2,5 kilometrelik yan yol için yaklaşık 8 bin ton sıcak asfalt kullanılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, 4 mahalleyi bağlayan yol daha konforlu bir hale getirilmiş olacak. Söz konusu çalışmalarla yollarda düzgün bir yüzey oluşturularak sürücülerin ve yayaların daha güvenli bir şekilde seyahat etmesi sağlanacak.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, çalışmalara ilişkin "Tarsus için her detayı düşünerek çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Sait Bolat Bulvarı'nın paralelinde Girne, Bahçe, Yeşil ve Şahin mahallelerimize ulaşımı sağlayan yolda sıcak asfalt serim çalışmalarımız sürüyor, ekiplerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.

Yapılan asfalt serim çalışması dolayısıyla memnuniyetini dile getiren bir vatandaş "Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Yolda giderken çok sıkıntı çekiyorduk. Ben zaten bu mahallede oturuyorum. Şu an gördüğün kadarıyla ferahlığa kavuşuyoruz" diye konuştu.