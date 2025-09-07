Haberler

Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen otomobilde 35 yaşındaki B.D. hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda meydana geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yol kenarına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 DPF 301 plakalı otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Sarıveli mevkisinde yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada B.D. (35) hayatını kaybetti, yaralanan 3 kişi ise sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
