Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen otomobilde 35 yaşındaki B.D. hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda meydana geldi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yol kenarına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 DPF 301 plakalı otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Sarıveli mevkisinde yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada B.D. (35) hayatını kaybetti, yaralanan 3 kişi ise sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel