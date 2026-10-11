Tarsus'ta tıra çarpan araçta ölen çift Niğde'de toprağa verildi

Tarsus'ta tıra çarpan araçta ölen çift Niğde'de toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Tarsus'ta tıra çarpan hafif ticari araçta hayatını kaybeden çiftin cenazeleri, memleketleri Niğde'de toprağa verildi. Çiftin naaşları, Fesleğen köyündeki işlemlerin ardından öğle namazı sonrası Fesleğen Köy Mezarlığı'nda defnedildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde tıra çarpan hafif ticari araçta hayatını kaybeden çiftin cenazeleri, memleketleri Niğde'de toprağa verildi.
Merkeze bağlı Fesleğen köyündeki Ensar Camisi morgunda işlemleri tamamlanan Eyüp Bolat (55) ve eşi Menşure Bolat'ın (56) naaşları, yakınları tarafından alınarak köy mezarlığına getirildi.
Çiftin cenazeleri, öğle vakti kılınan namazın ardından Fesleğen Köy Mezarlığı'nda defnedildi.
Olay
Mersin'in Tarsus ilçesinde dün sürücüsü öğrenilemeyen 01 AGY 669 plakalı hafif ticari araç, Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisinde 42 AFZ 281 plakalı tıra arkadan çarpmış, hafif ticari araçtaki Eyüp Bolat ve eşi Menşure Bolat hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı.