Tarsus'ta tefecilik operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kurdukları dernekte kumar oynatarak tefecilik yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü ile Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, ilçesi genelinde tefecilik suçuyla mücadeleye kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda, kurmuş oldukları dernek lokalinde kumar oynatarak, borçlandırarak faiz karşılığında para verip, karşılığında senet imzalatıp daha sonra icra takibi başlattıkları tespit edilen şüpheli M.K., Y.K, F.M.D. ile T.S.'nin evinde ve dernekte arama yapıldı. Yapılan aramada 21 adet boş senet ile 4 adet borçlu bilgilerinin bulunduğu defter ve not kağıtları ele geçirildi. Y.K, F.M.D ve T.S., gözaltına alınırken adresinde bulunmayan M.K.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar ve soruşturma sürüyor.