Tarsus ilçesinde yola düşen kaya parçaları kaldırıldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Sayköy Mahallesi'ndeki yamaçtan kaya parçalarının yola düşmesine neden oldu. Olayın ardından belediye ekipleri bölgeye sevk edilerek yolda temizlik yaptı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde sağanak nedeniyle yola düşen kaya parçaları, iş makinesiyle kaldırıldı.
İlçede etkili olan yağışta Sayköy Mahallesi'ndeki yamaçtan kopan kaya parçaları yola yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.
Kaya parçalarını iş makinesiyle kaldıran ekipler, yolda temizlik yaptı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan