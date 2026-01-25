Haberler

Dem Partili Ali Bozan: Gençlerimize Silah Sıkan Cani 24 Yaşındaki Baran Abdi'yi Başından Vurarak Katletti

Güncelleme:
DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Tarsus'ta Rojava eylemi sonrası dağılan gruba açılan ateşte 24 yaşındaki Baran Abdi'nin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

(ANKARA) - Dem Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Mersin'in Tarsus ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde Suriye'de yaşananlara ilişkin yapılan eylem sonrasında dağılan gruba ateş açıldığını ve 24 yaşındaki bir gencin saldırı sonucunda yaşamını yitirdiğini iddia etti.

Ali Bozan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Düşmanlığınız batsın! Söyleyecek söz bulamıyorum. Tarsus Gazipaşa Mahallesi'ndeki Rojava eylemimizin ardından dağılan gençlerimize yönelik silah sıkan caninin biri, evinin balkonundaki 24 yaşındaki Kobane'li Baran Abdi'yi başından vurarak katletti" iddiasında bulundu.

Kaynak: ANKA / Güncel
