Tarsus'ta Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Çocuk Yaralandı
Güncel Haberler
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve 2 çocuk yaralandı. Yaralılar, Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 2 çocuk, tedavi altına alındı.
H.B. idaresindeki 33 N 0989 plakalı otomobil ile O.A. yönetimindeki 07 SH 947 plakalı hafif ticari araç, Kemalpaşa Mahallesi'nde çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif ticari araçtaki A.A. (6) ve A.A. (12) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel