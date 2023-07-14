Tarsus'ta otobüs ve kamyonlar çarpıştı: 7 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsü ile iki kamyon çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yolcu otobüsü ile iki kamyonun karıştığı kaza 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Ankara- Tarsus Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Otoyolda yolcu otobüsü ile 2 kamyonun çarpışması sonucu yol trafiğe kapanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından araçlar yoldan çekilerek, trafik akışı yeniden sağlandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.