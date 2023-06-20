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Yolcu otobüsü kamyonla çarpışıp dere yatağına uçtu: 1 ölü, 28 yaralı

Güncel Haberler

Antalya'dan yola çıkan yolcu otobüsü, Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki kamyonla çarpıştı. Dere yatağına savrulan otobüsün şoförü kazada hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

DEREYE UÇTU

Antalya'dan Adana istikametine giden Mehmet Nas idaresindeki otobüs, D-400 kara yolu hal kavşağında, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı. Savrulan otobüs, yol kenarındaki dorseye çarpıp dere yatağına devrildi.

Tarsus'ta Otobüs-Kamyon Çarpışması: 1 Ölü, 28 Yaralı

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otobüs sürücüsü Nas'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan kamyon şoförü ve otobüsteki 27 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tarsus'ta Otobüs-Kamyon Çarpışması: 1 Ölü, 28 Yaralı

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

Antalya Mersin Tarsus Adana 3. Sayfa Güncel Haberler

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