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Tarsus ilçesinde yapılan denetimde haşere görülen 3 fırına ceza uygulandı

Tarsus ilçesinde yapılan denetimde haşere görülen 3 fırına ceza uygulandı
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Mersin Tarsus'ta belediye ekipleri, denetim sırasında haşere bulunan 3 fırına para cezası kesti ve 660 kilogram hamuru imha etti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye ekiplerinin denetiminde haşere olduğu görülen 3 fırına para cezası kesildi.

Tarsus Belediyesi ekipleri, ekmek ve simit üretilen işletmelere yönelik denetim yaptı.

Denetimde iş yerlerinin ruhsatını kontrol eden ekipler, üretim alanlarının fiziki koşullarını ve hijyen standartlarını inceledi.

Ekipler, çalışma sırasında haşereyle karşılaşılan 3 fırına para cezası uyguladı, 660 kilogram hamuru imha etti.

Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz
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