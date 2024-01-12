Tarsus'ta Görme Engelliler Haftası Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi
Mersin'in Tarsus ilçesinde, 'Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası' dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Engelli dernekleri öncülüğünde katılımcılar, Halk Eğitim Merkezi önünden Kuşlu Camisine kadar yürüdü. Etkinliğe Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Otizm Derneği Başkanı Fatih Düzenli, Tarsus Görme Engelliler Derneği Başkanı Fikri Topuz, Tarsus Engelliler Platformu Başkanı Dursun Arslan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Naci Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.
Engelli dernekleri öncülüğünde katılımcılar, Halk Eğitim Merkezi önünden Kuşlu Camisine kadar yürüdü.
Etkinliğe Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Otizm Derneği Başkanı Fatih Düzenli, Tarsus Görme Engelliler Derneği Başkanı Fikri Topuz, Tarsus Engelliler Platformu Başkanı Dursun Arslan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Naci Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.