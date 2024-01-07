Üye Girişi
Haberler

Tarsus'ta cinayet: Kız kardeşi de öldürülmüş

Güncelleme:
Abone Ol

Mersin'in Tarsus ilçesinde eşi Murat Biçer'in öldürdüğü Serap Biçer'in kız kardeşi Sultan Biçer'in de 10 yıl önce aynı mahallede cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Sultan Biçer'in çıkan bir tartışmada hasımları tarafından açılan ateşte öldürüldüğü ve bu olayla ilgili 3 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

KIZ KARDEŞİ DE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Mersin'in Tarsus ilçesinde eşi Murat Biçer'in öldürdüğü Serap Biçer'in kız kardeşi Sultan Biçer'in de 10 yıl önce aynı mahallede cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Sultan Biçer'in çıkan bir tartışmada hasımları tarafından açılan ateşte öldürüldüğü ve bu olayla ilgili 3 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mersin Tarsus Aile İçi Şiddet Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title