Tarsus'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 13 Yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde cezaevi aracının devrilmesi sonucu 8 jandarma personeli ile 5 hükümlü olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı. Yaralılar, Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BP 8114 plakalı midibüs, Alifakı Mahallesi'nde yol kenarındaki otluk alana devrildi.
Kazada araçtaki 8 jandarma personeli ve 5 hükümlü hafif yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince tedbir amaçlı Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel