Tarsus'ta Anız Yangını Tarladan Meyve Bahçesine Sıçradı
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir tarladaki anız yangını, yakınındaki meyve bahçesine sıçradı. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında meyve bahçesi zarar gördü. Anızı yakan kişinin tespiti için çalışmalar başlatıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde tarlada başlayıp meyve bahçesine sıçrayan anız yangını söndürüldü.
Topçular Mahallesindeki bir tarladaki anız yangını, yakınındaki meyve bahçesine sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce kontrol altına alınan yangında çeşitli meyve ağaçlarının bulunduğu bahçe zarar gördü.
Anızı yakan kişinin tespiti için çalışma başlatıldı.