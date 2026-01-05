Haberler

Akrobatik hareketler sergileyen motosiklet sürücüsüne 2 bin 719 TL ceza

Akrobatik hareketler sergileyen motosiklet sürücüsüne 2 bin 719 TL ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletiyle akrobatik hareketler sergileyen sürücü E.P.'ye 2 bin 719 TL para cezası kesildi. İl Jandarma Komutanlığı, sürücüyü trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan cezalandırdı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde motosikletiyle akrobatik hareketler sergileyen sürücüye 2 bin 719 TL para cezası uygulandı.

İlçeye bağlı Kulak Mahallesi'nde bir sürücünün motosikletiyle akrobatik hareketler sergilediği anları sanal medyada paylaşması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede, hem kendi güvenliğini hem de diğer sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye attığı belirlenen sürücünün E.P. olduğunu tespit edildi. Sürücüye, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 2 bin 719 TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki

Maduro'nun tutuklanmasına Erdoğan'dan ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun oğlundan çok konuşulacak 'ihanet' çıkışı

Maduro'nun oğlundan gündem yaratacak "ihanet" mesajı
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltına alınanların isimleri

Ünlülere 4. dalga operasyon! İşte gözaltına alınanların isimleri
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
Cansız bedeni gölde bulunan Elif Kumal, 2 yaşındayken kaybettiği babasının yanına defnedildi

Elif'in defnedildiği yerle ilgili kahreden detay
İstanbul'da hava bir anda değişecek! Kar, fırtına ve sağanak geliyor

Hava bir anda değişecek! Kar yeniden geliyor, tarih de verildi