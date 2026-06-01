Mersin'de otomobilde 45 kilo 400 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin 3 sanığa dava açıldı

Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilde 45 kilo 400 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin 1'i firari, 2'si tutuklu 3 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1 Ocak 2025'te Yenice Mahallesi D-400 kara yolunda durdurulan aracın bagajında uyuşturucu bulunmasının ardından tutuklanan sürücü S.D. ve araçtaki A.B. ile firari G.D. hakkında Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsinin istendiği iddianame, Tarsus 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, S.D. idaresindeki 01 ACB 802 plakalı otomobille taşınan eroinin G.D. tarafından karşılanacağı bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

Polis ekiplerince takip edilen aracın kontrol noktasında durdurulduğu anlatılan iddianamede, bagaj zeminindeki stepne boşluğuna gizlenmiş 40 pakette 45 kilo 400 gram eroin bulunduğu ifade edildi.

İddianamede, S.D. ile G.D'nin, uyuşturucunun Tarsus ilçesinde hangi adrese saat kaçta götürüleceğiyle ilgili konuşmalarına da yer verildi.

Sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
