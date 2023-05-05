Tarsus Belediye Başkanı'na konteynerkent için harcama yetkisi verildi

Tarsus Belediye Meclisi, Adıyaman ilinde kurulacak konteynerkent için 2 milyon 500 bin TL harcama yapılması için Başkan Haluk Bozdoğan'a yetki verdi. Toplantıda ayrıca Hürriyet Konutları projeleri ve balıkçı pazarının durumu ile Tarsus'a kazandırılacak 11 yeni yatırımın açılışının ertelendiği açıklandı.

Tarsus Belediye Meclisi'nde, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a, Adıyaman ilinde kurulacak konteynerkent için 2 milyon 500 bin TL harcama yapılması için yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Tarsus Belediye Meclisi'nin mayıs ayı olağan toplantısı, Bozdoğan başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantıda Başkan Bozdoğan, Hürriyet Konutları projelerinin ve balıkçı pazarının güncel durumunu anlattı; Oto Galericiler Sitesi'nin kat irtifakı için Tapu Sicil Müdürlüğü'ne müracaat edildiğini ve Tarsus'a kazandırılacak 11 yeni yatırımın açılışının ertelendiğini açıkladı.

Toplantıda, 2022 Mali Yılı Kesin Hesabı ve ekleri ile ilgili komisyon kararı ile Tarsus Belediyesi'nin Adıyaman iline kuracağı konteynerkent için Başkan Bozdoğan'a yetki verilmesi oybirliğiyle onaylandı.

Alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek Tarsus adına yapılan projelerle ilgili bilgi veren Bozdoğan, şunları söyledi:

"İMAR BETON OLARAK A GRUBU KARNEYİ ALDIK"

"Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden İmar Beton olarak A grubu karneyi aldık. Mersin il genelinde 3 tane firmanın sahip olduğu bir karne oldu. A sınıfı müteahhitlik belgesi müteahhitlerin ulaşamadığı ve kolay alamadığı bir evre. Bu önemli bir evrak.

"HÜRRİYET KONUTLARI PROJELERİ 15 GÜN İÇERİSİNDE BİTİRİLECEK"

Hürriyet Konutları 3. etap, 270 konut ve 8 iş yeri toplamda da 286 bağımsız bölüm hazır olup perşembe günü temelini atıp ruhsat işlemlerini de seçimden sonraki hafta hazır olacak şekilde planlandı. 4. etapta 102 daire çalışmaları devam ediyor. 15 gün içerisinde projeleri bitirilecek.

"BALIKÇI PAZARI RUHSATI HAZIR"

Balıkçı pazarı ruhsatı hazır, ancak eski müteahhittin bunu imzalaması isteniyor. Eski müteahhit de Kastamonu'ya yerleşmiş, onun içinde İmar Müdürü'müzü oraya kadar gönderip o evrakın imzalanmasını isteyeceğim. Ayrıca Ankara'ya da uğrayıp Harita Genel Komutanlığı'ndan Tarsus'a ait orta fotoğraf haritalarının getirilmesini isteyeceğim."

TARSUS'TA YAPILACAK 11 AÇILIŞ, SEÇİMDEN SONRAYA ERTELENDİ

Tarsus'a kazandırılan yatırımlar için düzenlenecek 11 açılışa da değinen Haluk Bozdoğan, şu bilgileri verdi:

"Bugün aslında saat 17: 00'de 11 tane önemli yerin açılışı vardı. Fakat o açılış bazı söylentilere neden olmasın diye, siyasi yasaklardan dolayı ertelemek zorunda kaldık. Birincisi Ergenekon Mahallesi'nde kreş ve gündüz bakım evi, Fatih Mahallesi'nde kreş ve gündüz bakım evi, Kırklarsırtı ve Öğretmenler Mahallesi'nde park, Altaylılar Mahallesi'nde üç tane koruluk açılışı, Şehitler Tepesi Mahallesi'nde bir koruluk, Kemal Paşa Mahallesi'nde tarım yaşam alanı ve tarım müzesi, 82 Evler Mahallesi'nde kır düğünü salonu ve son olarak Yenice Mahallesi'nde doğa kreş ve gündüz bakım evi. Tabii ki bu kreş farklı bir anlayışıyla yapıldı. Bu açılışları seçim sonrasına bıraktık. 14 Mayıs seçimleri tam bir demokrasi şöleni şeklinde geçsin. İnşallah herkesin gönlüne göre olsun. Mayısın farklı bir mayıs olduğunu, baharın farklı bir bahar olduğunu herkes görsün."