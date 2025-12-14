Haberler

19 Mayıs ilçesinde çiftçilere TARSİM anlatıldı

19 Mayıs ilçesinde çiftçilere TARSİM anlatıldı
Güncelleme:
19 Mayıs ilçesinde düzenlenen toplantıda, tarım sigortalarının önemi ve çiftçilerin bu sigortalardan nasıl faydalanabileceği hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürü, doğal afetlere karşı tarım sigortalarının hayati güvence olduğunu vurguladı.

19 Mayıs ilçesinde "TARSİM Tarım Sigortaları Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kösedik Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda, tarımsal üretimde karşılaşılan risklere karşı tarım sigortalarının önemi, TARSİM kapsamında sunulan sigorta türleri ve çiftçilerin bu sigortalardan nasıl faydalanabileceği konularında bilgilendirmeler yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halit Kıvanç Sekban, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, tarım sigortalarının üreticiler için hayati bir güvence olduğunu vurgulayarak, doğal afetler ve zararlılar karşısında çiftçilerin mağduriyet yaşamaması adına TARSİM'in önemine dikkati çekti.

Sekban ayrıca bölgede tarımsal üretimi tehdit eden kahverengi kokarca ile mücadele konusunda da kısa bir bilgilendirme yaptı.

TARSİM Bölge Müdür Yardımcısı Tuğba Cingöz de TARSİM'in işleyişi, teminat kapsamları, hasar tespit süreçleri ve devlet destekli tarım sigortalarının avantajları hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı.

Toplantı, çiftçilerden gelen soruların yanıtlanması, katılımcıların görüş ve taleplerinin dinlenmesinin ardından sona erdi.

Yetkililer, bu tür toplantıların çiftçilerin bilinçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, benzer bilgilendirme çalışmalarının ilçe genelinde devam edeceğini ifade etti.

Toplantıya, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, TARSİM Bölge Müdürlüğü, Ziraat Odası Başkanlığı, Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifi temsilcileri, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Aydın Dama - Güncel
