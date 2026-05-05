TARSİM Bölge Müdürü Halis Yamak'tan geçmiş olsun ziyareti

TARSİM Bölge Müdürü Halis Yamak, Tokat'ın Pazar ilçesine su taşkınları için geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Aşırı yağışlar sonucunda Pazar ilçesinde tarım alanlarında meydana gelen su taşkını sonrası, TARSİM Bölge Müdürü Halis Yamak ve Bölge Müdür Yardımcısı Tuğba Cingöz, Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar'ı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında İlçe Müdürü Emre Kapar ve teknik personel eşliğinde taşkından etkilenen tarım alanlarında saha incelemeleri yapılarak, üreticiler ile bir araya gelinerek meydana gelen zararlar yerinde değerlendirildi.

Yapılan inceleme ve görüşmeler neticesinde, üreticilerin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesine yönelik gerekli çalışmaların titizlikle yürütüleceği ve sürecin en kısa sürede tamamlanması adına hassasiyetle takip edileceği ifade edildi.

Kapar, "Nazik ziyaretleri, destekleri ve üreticilerimize ilettikleri geçmiş olsun dilekleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyor, afetten etkilenen tüm üreticilerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık
