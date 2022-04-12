Tarlada silahlı vurulmuş cesetleri bulunan 2 besici toprağa verildi

IĞDIR (DHA) - IĞDIR'da tarlada silahla vurulmuş cesetleri bulunan besiciler Kemal Kara (34) ile Yaşar Karadağ (33), toprağa verildi.

Olay, dün Merkeze bağlı Halfeli beldesi yakınlarında meydana geldi. Bölgeden geçen kişi, Yaşar Karadağ'a ait tarlada 2 kişinin cesediyle karşılaşınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, ölenleri beldede besicilik yapan Kemal Kara ve Yaşar Karadağ olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kara ve Karadağ'ın cansız bedenleri Iğdır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili 1 kişinin ifadesi alınırken, şu ana kadar herhangi bir gözaltının olmadığı bildirildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.