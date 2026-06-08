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Mersin'de tarlada yaralı halde bulunan kadın hastanede yaşamını yitirdi

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Mersin'in Tarsus ilçesinde ot yaktığı tarlada karnından yaralanmış halde bulunan Rana Süleyman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde ot yaktığı tarlada karnından yaralanmış halde bulunan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Egemen Mahallesi'ndeki tarladan topladığı otları yakan Rana Süleyman'ın (24) yerde yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Karnından yaralandığı belirlenen Süleyman, ambulansla kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Süleyman'ın kesim ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacak.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan
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