Tarla sulama kavgasında baba, oğul ve torun hayatını kaybetti

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde tarla sulama meselesinden çıkan kavgada tabancayla vurulan baba, oğlu ve torunun hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Deredüzü köyünde arazide yaşanan olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan E.Ç. (44) ve K.Ç'nin (38) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Deredüzü köyünde 6 Ağustos'ta arazide karşılaşan E.Ç. ile İ.C. (53), S.C. (65) ve S.C. (18) arasında iddiaya göre tarla sulama meselesinden tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç'nin tabancayla vurduğu S.C, oğlu İ.C. ve torunu S.C, olay yerinde hayatını kaybetmişti.