Tarkan İstanbul'daki konserlerinin ikincisini verdi

Ünlü şarkıcı Tarkan, İstanbul'da verdiği konser serisinin ikinci gecesinde Volkswagen Arena'da sahneye çıktı.

Geçen yaz çıktığı Avrupa turnesinin ardından İstanbul'da sahne alan Tarkan, Hitt Prodüksiyon organizasyonuyla düzenlenen konserde sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen konsere yoğun ilgi gösterilirken, etkinlik öncesinde salon çevresinde uzun kuyruklar oluştu.

Konserine "Ölürüm Sana" ile başlayan Tarkan, "Dudu", "Sevdanın Son Vuruşu", "Şerbetli", "Acımayacak", "Sen Başkasın" ve "Ay"ın aralarında olduğu şarkılarını seslendirdi.

Hayranlarını selamlayan şarkıcı, "Biz kavuştuk mu sonunda ya? Şükürler olsun. Sizi çok özledim. İstanbul yerin başka. Çok arayı açtık biliyorum ama bugün acısını çıkaracağız." dedi.

Tarkan'a sahnede elektro gitarda Can Şengün, bas gitarda Alp Ersönmez, davulda Volkan Öktem, akustik gitarda Ayhan Günyıl ve Ateş Berker Öngören, klavyede Serhat Ersöz ve Matthew Erdem, klarnette Göksun Çavdar, udda Özdemir Güz, vokallerde Faruk Emre Kürklüoğlu ve Ozan Öztürk eşlik etti.

Tarkan, İstanbul konserlerine 20, 23, 24, 27, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde Volkswagen Arena'da devam edecek.

Tarkan'ın ilk 4 konserinin biletleri 45 dakikada, sonraki 4 konserinin biletleri ise yaklaşık 1 saatte tükenmişti.