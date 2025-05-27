Tarkan Avrupa Turnesine Devam Ediyor

Tarkan Avrupa Turnesine Devam Ediyor
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Ünlü şarkıcı Tarkan, Avrupa turnesi kapsamında 30 Mayıs'ta Münih ve 1 Haziran'da Zürih'te konser verecek. Geçen yıl çıkardığı 'Kuantum 51' albümüyle sahne performansları sergileyen sanatçı, turnesine Hollanda'da başlamıştı. Konserlerinde sanatçıya birçok müzisyen eşlik ediyor.

Ünlü şarkıcı Tarkan, Avrupa turnesi kapsamında 30 Mayıs'ta Almanya'nın Münih, 1 Haziran'da İsviçre'nin Zürih şehrinde konser verecek.

Geçen yıl "Kuantum 51" adlı albümünü yayınlayan sanatçı, Şahmeran Entertainment ve Hitt Prodüksiyon organizasyonuyla düzenlenen turnede müzikseverlerle buluşuyor.

Tarkan, Avrupa turnesine geçen ay Hollanda'da başladı. Ardından Almanya, İngiltere, Avusturya ve İsviçre'de konserler veren sanatçı, yeni albümünden şarkılarını sahne performansları eşliğinde seslendirdi.

Sanatçıya sahnede elektrogitarda Can Şengün, basgitarda Alp Ersönmez, davulda Volkan Öktem, akustik gitarda Ayhan Günyıl ve Ateş Berker Öngören, klavyede Serhat Ersöz ve Matthew Erdem, arka vokallerde ise Faruk Emre Kürklüoğlu ve Ozan Öztürk eşlik etti.

Turnenin genel sahne tasarımı ve prodüksiyon süreci Can Besbelli yönetiminde gerçekleştiriliyor.

Konserlerin açılışında seyirciyle buluşan özel intro ise Ahmet Rüstem Ekici ve Hakan Sorar'ın yapay zeka destekli çalışmasıyla hazırlandı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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