Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığından orman yangınlarına ilişkin açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, 7 ildeki 11 bölgede çıkan orman yangınlarına müdahalenin sürdüğünü bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 7 ildeki 11 bölgede çıkan orman yangınlarına müdahalenin sürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapıldı.

Orman yangınlarıyla mücadelenin devam ettiği belirtilen paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Aydın/Nazilli yangınını tamamen kontrol altına aldık. Yalova/Armutlu yangını büyük ölçüde kontrol altında. Antalya/Kaş, Antalya/Kumluca, Kütahya/Domaniç yangınlarının enerjisini düşürdük. Muğla/Seydikemer, Balıkesir/Edremit-Altınoluk, Balıkesir/Gömeç, Çanakkale/Ayvacık, Çanakkale/Merkez ve Antalya/Alanya yangınlarına ise hava ve kara ekiplerimizin müdahalesi aralıksız devam ediyor. Ormanın Kahramanları yeşil vatanı korumak için sahada büyük bir özveriyle mücadele ediyor. Lütfen yeni yangınlara sebep olma."

Kaynak: AA
Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi! Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis'e geliyor

Aylardır beklenen yasal düzenleme Meclis'e geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı

Yıllar sonra çıkan DNA sonucu korkunç gerçeği aydınlattı
Altay Bayındır, önünü kesen minik taraftarla geleceğine dair konuştu

Altay Bayındır, önünü kesen minik taraftarla geleceğine dair konuştu
Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı

Orangutan bile kaslarına hayran
Sosyal medyada içkili sofrasını paylaşan kişiye 'alkol yasağını ihlalden' 81 bin lira ceza

Paylaştığı içkili sofra başına bela oldu! Cezadan kurtulamadı
Galatasaray 15 milyon Euro'yu reddetmişti! Şimdi bedavaya gidiyor

Galatasaray 15 milyon Euro'yu reddetmişti! Şimdi bedavaya gidiyor
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar

"Görevde olduğum müddetçe hiçbiri bu şehre adım atamaz"
6‘lı masanın laneti! Oturanın siyasi hayatı bitti

6‘lı masanın laneti! Bir isim daha gitti