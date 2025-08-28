Tarım ve Orman Bakanlığı Koordinasyon Toplantısı Amasya'da Gerçekleşti

Tarım ve Orman Bakanlığı Koordinasyon Toplantısı Amasya'da Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, kurumlar projeleri ve gelecek planları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumlarla koordinasyonu sağlamak amacıyla her ay düzenlenen istişare toplantısının ağustos ayı buluşması, Amasya Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan kurumlar, yürüttükleri çalışmalar, devam eden projeler ve geleceğe dönük planlar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Ayrıca, katılımcılar arasında karşılıklı görüş alışverişi yapılarak, işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik stratejiler üzerinde duruldu.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
Ülkeyi felakete sürükleyen salgın! Ölü sayısı 75'e ulaştı

Ülkeyi mezarlığa çeviren salgın! Ölü sayısı 75'e yükseldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aileleri kara kara düşündüren yurt ve ev fiyatları! 58 bin TL isteyen bile var

Aileleri kara kara düşündüren fiyatlar! 58 bin TL isteyen bile var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.