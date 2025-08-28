Tarım ve Orman Bakanlığı Koordinasyon Toplantısı Amasya'da Gerçekleşti

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumlarla koordinasyonu sağlamak amacıyla her ay düzenlenen istişare toplantısının ağustos ayı buluşması, Amasya Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan kurumlar, yürüttükleri çalışmalar, devam eden projeler ve geleceğe dönük planlar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Ayrıca, katılımcılar arasında karşılıklı görüş alışverişi yapılarak, işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik stratejiler üzerinde duruldu.