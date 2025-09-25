Tarım ve Orman Bakanlığı Eylül Ayı Toplantısı Amasya'da Gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar arasında düzenlenen Eylül Ayı Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı, Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıda, kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar, devam eden faaliyetler ve planlanan projeler kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantıda ayrıca, tarım ve orman sektöründe sahada karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileriyle birlikte gündeme taşındı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı yetkilileri, düzenli olarak gerçekleştirilen bu tür toplantıların, yereldeki hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha etkin hizmet sunmak açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.