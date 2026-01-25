Haberler

Artvin'de Yasa Dışı Avcılık Yaptığı Tespit Edilen Şahıslara İdari ve Cezai İşlemler Uygulandı

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Artvin'de gerçekleştirilen denetimlerde yasa dışı avcılık yapanların tespit edilerek idari ve cezai işlemler uygulandığını açıkladı. Yaban hayatını korumak için denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaban hayatını korumak için teknolojiyi yakından takip ediyor, yasa dışı avcılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Artvin'de gerçekleştirilen denetimlerde yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen şahıslara gerekli idari ve cezai işlemler uygulandı. Doğayı, biyolojik çeşitliliğimizi ve ekosistem dengesini korumak için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

