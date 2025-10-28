Haberler

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Sındırgı'daki Barajlarda Olumsuzluk Yok

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki deprem sonrası Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgedeki 28 baraj ve 38 gölette yapılan incelemelerde olumsuz bir durumun tespit edilmediğini açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki depreme ilişkin, "Deprem bölgesindeki 28 baraj ve 38 göletimizde gerekli tüm teknik incelemeler yapılmış ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir" dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir Sındırgı'da dün akşam meydana gelen depremin ardından Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Deprem bölgesindeki 28 baraj ve 38 göletimizde gerekli tüm teknik incelemeler yapılmış ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin; depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
