Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına karşı uyarıda bulunarak, "Piknik gibi etkinliklere, belirlenen alanlara gidelim. O alanların dışında herhangi bir yerde ateş yakmayalım. Mangal gibi şeyleri yaptıktan sonra izin verilen yerlerde bile, ateşin söndürülmesi için bütün tedbirlere dikkat edelim" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Valiliği'nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Programda Bakan Yumaklı'nın yanı sıra; Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Serap Ekmekçi ve Halil Uluay da yer aldı. Bakan Yumaklı, baba ocağında olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Kastamonu'nun tarihteki önemine değinen Bakan Yumaklı, "Sadece Kurtuluş Savaşı'ndaki İnebolu'nun fonksiyonu bile, İnebolu'nun Kurtuluş Savaşı'nın lojistik üstü olduğunu anlatmak bile başlı başına bir olaydır. Türk sinema sektörüne bu konuda Kastamonu'nun sadece o dönemini anlatsalar, mazileri 100 yılı bile geçmemiş ülkelerin sinema sektöründen çok daha fazla malzeme bulabileceklerini söyleyebilirim" diye konuştu.

"Orman yangınlarının önemli kısmı, insan hatasından kaynaklanıyor. Bizim basit gördüğümüz olayların sonuçlarını geçen yıllarda ülkemiz yaşadı. Büyük acılara sebep olduğunu gördük. Buna sadece ağaç yanması olarak bakmayın. O sistemde ne varsa, bir daha geri dönmemek üzere yok olduğunu mutlaka göz önüne alın. O yüzden, bütün vatandaşlarımızdan bir istirhamım var. Piknik gibi etkinliklere, belirlenen alanlara gidelim. O alanların dışında herhangi bir yerde ateş yakmayalım. Mangal gibi şeyleri yaptıktan sonra izin verilen yerlerde bile, ateşin söndürülmesi için bütün tedbirlere dikkat edelim. Ormanlara gözümüz gibi bakalım. Çünkü bizim en büyük zenginliklerimizden bir tanesi. Ormanlarımızın korunması için bütün vatandaşlarımızın özellikle ilgi ve alakalarını istirham ediyoruz. Herhangi bir ateş, duman görüldüğünde, ilgili arkadaşlarımıza bunun ihbarını yaparsanız, oraya intikal edeceğiz. Geçen yıl ortalama 11 dakikada müdahil olmuştuk, bu yıl hedefimiz 10 dakikaya indirmek."