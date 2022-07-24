Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yumaklı, Karapınar'da incelemelerde bulundu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, Karapınar ilçesinde incelemeler yaptı.

Bakan Yardımcısı Yumaklı, ilçeye gelişinin ardından ilk olarak Acıgöl ve lavanta bahçelerini ardından "dünyanın nazar boncuğu" olarak nitelenen Meke Gölü'nü ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Yeni açılan Millet Bahçesi'ni de gezen Bakan Yardımcısı Yumaklı, daha sonra Konya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine ait Koç-Teke Üretim Merkezi'nde incelemelerde bulundu, Birlik Başkanı Fettah Öztürk'ten merkez hakkında detaylı bilgi aldı.

Ziyarette, Öztürk, içinde 1200 koç bulunan merkezin 2020 yılında faaliyete geçtiğini anımsatarak, hükümetin, bölgedeki küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin daha verimli ve karlı üretim yapabilmeleri için devletin imkanlarını merkeze seferber ettiğini söyledi.

Bakan Yardımcısı Yumaklı da "Ülkemiz hayvancılığına önem veriyoruz, hayvancılığın gelişmesine çaba sarf ediyoruz, bu merkezi daha çok geliştirmeliyiz, çok önemli bir yer." dedi.

Tesisi ziyareti sırasında Bakan Yardımcısı Yumaklı'ya, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, İl Tarım ve Orman Müdür Ali Ergin ile AK Parti Karapınar ilçe teşkilatı yöneticileri eşlik etti.