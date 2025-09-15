Tarım Varsa Birlikte Varız Projesi Çanakkale'de Başladı

Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında hazırlanan "Tarım Varsa Birlikte Varız Projesi" Çanakkale'de hayata geçirildi.

Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve paydaş kurumların iş birliği ile gerçekleştirilen projenin açılış programı, ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Uygulama Alanı'nda düzenlendi.

Törene, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Anıl Çay, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Proje Yürütücüsü Dr. Taner Küçük, törende yaptığı konuşmada, özel gereksinimli öğrencilerin tarım ve doğa ile bağ kurmalarını amaçladıklarını söyledi.

Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta ise Türkiye genelinde seçilen 80 proje arasında olduklarını belirterek, "Bu proje ile hafif düzey zihinsel yetersizliği olan öğrencilerimizin hem akademik hem de sosyal gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi uygulama alanları, Ziraat Odası ve okullarımız bu süreçte ev sahipliği yapacak. Etkinliklerle öğrencilerimizin farkındalığı artacak, sosyal ve iletişim becerileri gelişecektir." dedi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da, üniversitenin eğitim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı misyonuna vurgu yaparak şunları söyledi:

"Üniversite olarak eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetlerimizle hem kentimize hem ülkemize hem de bölgemize ulusal ve uluslararası ölçekte hizmet etmekle mükellefiz. TÜBİTAK gibi projelere fon kaynağı olacak farklı kurumlar mevcut. Bu kurumlar belirli zamanlarda çağrılarda bulunuyor. Kurumlar olarak bizlerin de bu çağrılara etkin bir şekilde cevap vermesi ve başvurular yapması gerekiyor. Bütün fakültelerden uzmanlarımızın görev yaptığı Araştırma Dekanlığını kurarak proje başvurularda daha hızlı ilerlemeyi amaçladık. Artık ciddi anlamda proje başvuru ekosistemini oluşturmuş durumdayız ve bunun karşılıklarını da yavaş yavaş almaya başladık. Örneğin kısa zamanda TÜSEB projelerinde Türkiye beşincisi olduk. Bu önemli bir başarıdır. Hedefimiz, bundan sonraki çağrı döneminde ilk üçe girmek."

Konuşmaların ardından projede kullanılacak alanlar gezildi.