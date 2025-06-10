Tarım İşçisi Anne, Fırın ve Çocuk Parkı İstiyor

Tarım İşçisi Anne, Fırın ve Çocuk Parkı İstiyor
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Amasya'da 9 çocuklu mevsimlik tarım işçisi bir kadın, yaşadıkları çadırlara korunaklı bir ekmek fırını ve çocuk parkı talep etti. Yılın büyük kısmını tarım arazilerinde geçirerek yaşayan aileler, yaşam koşullarının iyileştirilmesini bekliyor.

9 çocuklu tarım işçisi annenin tek isteği fırın ve çocuk parkı

AMASYA - Amasya'da 9 çocuklu mevsimlik tarım işçisi kadın, yetkililerden yaşadıkları çadırların bulunduğu alana korunaklı sac ekmeği fırını ve çocuk parkı istedi. Yılın 7 ayını Amasya'da tarım arazilerinde çalışarak geçirip çadırlarda kalan Şanlıurfalı 40 aile, yetkililerden destek talep etti. O annelerin talebine 9 çocuklu Fatma Demir sözcü oldu.

Amasya'da seralarda çeşitli sebzelerin üretiminin yapıldığı Karaköprü köyü yakınlarında çadırlarda yaşayan Şanlıurfalı tarım işçileri yaşam şartlarının iyileştirilmesini istiyor. Mart ayından itibaren Amasya'ya gelip yılsonuna kadar arazilerde sebze ekimi ve hasadı yapan ailelerin en büyük ihtiyaçlarının başında üstü kapalı sac ekmeği fırını, geride bıraktıkları çocuklarının vakit geçirebilecekleri bir çocuk parkı ve içinde kalabilecekleri konteynerler olarak göze çarpıyor.

Gün boyunca seralarda çalıştıktan sonra akşama doğru çadırlarına döndüklerini anlatan 37 yaşındaki evli ve 9 çocuk annesi Fatma Demir, "Yağmur yağdığında yada rüzgar olduğunda sacda ekmek pişiremiyoruz. Bunun için üstü kapalı bir fırın yapılmasını istiyoruz. Ayrıca çocuklarımızın da oynayacakları bir park alanı da talep ediyoruz" dedi.

Memleketleri Şanlıurfa'dan 10 yıldır çalışmaya geldikleri Amasya'da 7 ayı aşkın süre kaldıklarına değinen İsmail Erdoğan da "Mart ayında çok soğuktu. Ancak fidelerin dikilmesi gerekiyordu. İşçi olmazsa çiftçi olmaz. Çiftçi olmazsa bizde olmayız. Birbirimizle bağlantılıyız" diye konuştu.

Tanesi 12,5 TL'den satılan ekmeğin çok nüfuslu aileler için pahalı olduğunu vurgulayan evli ve 10 çocuk babası Erdoğan, "Dışarıda satılan ekmek pahalı. Biz yufka ekmeğine alışmışız. Onun için yetkililerden talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - Güncel
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