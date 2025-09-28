Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüsün Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri İdil'de Toprağa Verildi
Mersin'in Tarsus ilçesindeki kaza sonucu hayatını kaybeden Emine İrem ve Maşallah Oktan ile Halil Boztoğan'ın cenazeleri, Şırnak'ın İdil ilçesinde gözyaşlarıyla defnedildi.
CENAZELER İDİL'DE TOPRAĞA VERİLDİ
Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün TIR'a arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Emine İrem Oktan (18) ile Maşallah Oktan (22) ve Halil Boztoğan'ın (51) cenazeleri Şırnak'ın İdil ilçesine getirildi. Kuzenler Emine İrem ve Maşallah Oktan'ın cenazeleri ilçeye bağlı Tepecik köyünde, Halil Boztoğan'ın cenazesi ise Ulak köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel