Tarım işçilerini taşıyan minibüsün kaza sonucu devrilmesi sonucu 2 kardeş hayatını kaybetti

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde 3 gün önce tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrildiği kazada ölen Salih Akkuş (15) ve Ünal Akkuş (19) kardeşlerin babası Uğur Akkuş, aynı kazada eşi Şöhret Akkuş'un da ağır yaralandığını belirterek, "Evlatların acısından sonra eşimi de kaybedersem ne yaparım bilemiyorum" dedi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 22 Temmuz'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada, aralarında Salih ve Ünal Akkuş kardeşlerin de bulunduğu 8 kişi yaşamını yitirdi. Kazada, Akkuş kardeşlerin annesi Şöhret Akkuş ile birlikte 13 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi süren Şöhret Akkuş'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Diğer yandan kazada yaralanan şoför B.K.'nin yanı sıra bazı yaralıların da tedavisinin devam ettiği belirtildi.