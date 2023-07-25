Tarım işçilerini taşıyan minibüsün kaza sonucu devrilmesi sonucu 2 kardeş hayatını kaybetti
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kardeş hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan eşin durumu ise ciddiyetini koruyor.
AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde 3 gün önce tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrildiği kazada ölen Salih Akkuş (15) ve Ünal Akkuş (19) kardeşlerin babası Uğur Akkuş, aynı kazada eşi Şöhret Akkuş'un da ağır yaralandığını belirterek, "Evlatların acısından sonra eşimi de kaybedersem ne yaparım bilemiyorum" dedi.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 22 Temmuz'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada, aralarında Salih ve Ünal Akkuş kardeşlerin de bulunduğu 8 kişi yaşamını yitirdi. Kazada, Akkuş kardeşlerin annesi Şöhret Akkuş ile birlikte 13 kişi yaralandı.'GÜNLÜĞÜ 400 LİRADAN KİRAZ TOPLAMA İŞİNE BAŞLAMIŞLARDI'Ünal ve Salih Akkuş kardeşlerin babası Uğur Akkuş, ağır yaralı eşi Şöhret Akkuş'un tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü söyledi. İlçede berber olan Uğur Akkuş, iki evladını kaybetmenin ardından perişan olduğunu belirterek, "Eşim ve iki oğlum aile bütçemize katkı sağlamak için geçen hafta içerisinde Sultandağı ilçesinde günlüğü 400 liradan kiraz toplama işine başlamışlardı. Mesai bitimi ilçemize dönerken Pınarkaya köyü yakınlarında minibüs kaza yapıyor. İki oğlum olay yerinde can veriyor. Eşim ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılıyor" dedi.'ONU DA KAYBETMEK İSTEMİYORUM'Oğullarını toprağa verdikten sonra hastanedeki eşinin yanına koştuğunu anlatan Uğur Akkuş, "Kendisi hala komada. Doktorlar 'Allah'tan ümit kesilmez' diyor. Benim de bol bol dua etmekten başka elimden bir şey gelmiyor. Onu da kaybetmek istemiyorum. Evlatların acısından sonra eşimi de kaybedersem ne yaparım bilemiyorum, perişan haldeyim. 4 yaşında bir oğlumuz daha var. Komşuların yanında. Perişan vaziyetteyiz. Allah bu acıyı düşmanıma yaşatmasın. Çok zor" diye konuştu.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi süren Şöhret Akkuş'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Diğer yandan kazada yaralanan şoför B.K.'nin yanı sıra bazı yaralıların da tedavisinin devam ettiği belirtildi.