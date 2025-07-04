Bakan Yumaklı: Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı

Türkiye'de sıcaklıkların günden güne artmasıyla birlikte başlayan yangınlar devam ederken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı beklenen haberi verdi.

BAKAN YUMAKLI YANGINLARLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ

X hesabından 48 saat önce İzmir Çeşme'de başlayan yangının kontrol altına alındığını duyuran Bakan Yumaklı, Buca ve Ödemiş'teki çalışmaların sürdüğünü aktardı.

"ÇEŞME'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA"

Bakan Yumaklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Orman kahramanlarımızın gece boyu süren yoğun mücadelesi ve sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hava müdahalemiz sonucu İzmir Çeşme'de yangın kontrol altına alınmıştır.

"YEŞİL VATANIMIZI CANLA BAŞLA SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ödemiş ve Buca'daki yangınları kontrol altına almak için hava ve karadan yoğun mücadelemiz sürüyor. #YeşilVatan'ımızı alevlere karşı canla başla savunmaya devam edeceğiz."