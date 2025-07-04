Bakan Yumaklı: Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı: Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı
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Bakan Yumaklı: Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı devam eden yangınlarla ilgili bilgi verdi. Bakan Yumaklı "Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hava müdahalemiz sonucu İzmir Çeşme'de yangın kontrol altına alınmıştır. Ödemiş ve Buca'daki yangınları kontrol altına almak için hava ve karadan yoğun mücadelemiz sürüyor" dedi.

Türkiye'de sıcaklıkların günden güne artmasıyla birlikte başlayan yangınlar devam ederken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı beklenen haberi verdi.

BAKAN YUMAKLI YANGINLARLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ

X hesabından 48 saat önce İzmir Çeşme'de başlayan yangının kontrol altına alındığını duyuran Bakan Yumaklı, Buca ve Ödemiş'teki çalışmaların sürdüğünü aktardı.

"ÇEŞME'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA"

Bakan Yumaklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Orman kahramanlarımızın gece boyu süren yoğun mücadelesi ve sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hava müdahalemiz sonucu İzmir Çeşme'de yangın kontrol altına alınmıştır.

"YEŞİL VATANIMIZI CANLA BAŞLA SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ödemiş ve Buca'daki yangınları kontrol altına almak için hava ve karadan yoğun mücadelemiz sürüyor. #YeşilVatan'ımızı alevlere karşı canla başla savunmaya devam edeceğiz."

Bakan Yumaklı: Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMAZLUM TATAR:

afferim yanacak yer kalmadıki

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Haber YorumlarıSAMET TEMAS:

hangi ensesi kalına peşkeş çekilecek acaba bu araziler? teröristler için gelir kapısı mı açılmaya çalışılıyor anlamadım ki.

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Haber YorumlarıHeyy Heyyy:

demek ki arapların o bölgede yapacakları otel arazileri hazır hale geldi

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Haber YorumlarıCüneyt Işık:

Gelecek yaz yangınlarına kadar yatın hep beraber yatın bakamayanlık!!! ve personeli...

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Haber YorumlarıGMH Paraloid:

Yanacak yer kalmadı ki kendi kendine söndü yangın. Her yer kül oldu bakan bey ne diyorsunuz siz

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