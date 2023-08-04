Tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

AMASYA Amasya'da bir tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Ağaçları saran alevler ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Eraslan köyündeki bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye Amasya ve Suluova itfaiyelerinin yanı sıra Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen alevlerin soğutma çalışması sürüyor. Yangın 5 dekarlık alandaki ağaçlara zarar verdi. Yangının çıkışına ilişkin inceleme başlatıldı.