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Tarım arazilerini don vurdu

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Tarım arazilerini don vurdu Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bazı tarım arazileri, yaşanan don olayından olumsuz etkilendi.

Tarım arazilerini don vurdu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bazı tarım arazileri, yaşanan don olayından olumsuz etkilendi. Dondan birçok tarım arazisi zarar gördü.

Geçtiğimiz günlerde düşen hava sıcaklığı dolayısıyla meydana gelen soğuk hava, Şuhut'taki tarım arazilerinde büyük hasara sebebiyet verdi. Sonbaharla beraber kötü bir şekle dönen fasulye tarım ürünlerinin de büyük zarar gördüğü öğrenildi.

Tarım işçisi olarak çalışan İbrahim Ayata, soğuk hava dolayısıyla kırağı vuran fasulye tarlasında gördükleri ile ilgili açıklamalarında, "Burada çiftçimizin mağduriyetini gördük. Soğuklardan dolayı bizde tarım işçisi olarak 10 ton olan maldan bir ton alamadık. Burada soğuk vurmuş fasulyelerin tamamı gitmiş. Biz de çiftçilerde çalıştığımız için işçiler olarak Bizim de mağduriyetimiz var. Çiftçi arkadaşlarında mağduriyetleri var" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat - Güncel

Karahisar Şuhut Güncel Haberler

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