Ordu'da tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde meydana gelen kazada, 'patpat' adı verilen tarım aracı devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, sürücü yaralandı.
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aşıklı Mahallesi'nde Emin Baloğlu'nun kullandığı "patpat" diye tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fındık bahçesine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde araçta bulunan Adem Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü ise Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
