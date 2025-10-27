Tarım Aracı ile Kamyon Çarpıştı: 84 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

ORDU'nun Fatsa ilçesinde kamyon ile tarım aracının çarpıştığı kazada Dursun Güney (84) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Fatsa ilçesi Bahçeler Mahallesi Fatsa-Kumru yolunda meydana geldi. Volkan Yakışık'ın (37) kullandığı 52 K 9121 plakalı kamyon ile Dursun Güney yönetimindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı çarpıştı. Kazada Güney ve Yakışık yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dursun Güney, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.