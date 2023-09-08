Tarım aracı devrildi, 1 kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
A.B. idaresindeki tarım aracı, Söğüt Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Yaralı sürücü, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel