Bangladeş Milliyetçi Partisi Genel Başkan Vekili Rahman, 17 yıl sonra ülkesine döndü

Eski Bangladeş Başbakanı Begüm Halide Ziya'nın oğlu ve Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) Genel Başkan Vekili Tarık Rahman, 17 yıl sonra İngiltere'den ülkesine döndü.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, BNP Genel Başkan Vekili Rahman ve ailesini taşıyan uçak, başkent Dakka'daki Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Böylece 2007'de çeşitli yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanan ve sağlık sorunlarını gerekçe göstererek kefaletle serbest bırakıldıktan sonra 2008'de İngiltere'ye yerleşen Rahman, 17 yılın ardından ülkesine dönmüş oldu.

Rahman, BNP Genel Sekreteri Mirza Fahrul İslam Alamgir'in yanı sıra çok sayıda parti üyesi tarafından havalimanında karşılandı.

6 Ekim'de BBC Bangladeş'e verdiği mülakatta ülkesine geri döneceğini belirten Rahman, 2026'da yapılması planlanan seçim öncesinde siyasete dönüş sinyali vermişti.

Rahman'ın Bangladeş'in bir sonraki başbakanı olması öngörülüyor

Eski Başbakan Ziya'nın oğlu Rahman, 2007'de çeşitli yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanmış, sağlık sorunları gerekçesiyle kefaletle serbest bırakılmasının ardından 2008'de Londra'ya yerleşmişti.

Hasina döneminde gıyabında birçok davada hapis cezalarına çarptırılan Rahman hakkındaki tüm suçlamalar, Hasina'nın 2024'te ülkeden ayrılmasından sonra mahkeme tarafından kaldırılmıştı.

Bangladeş'te 2024'teki öğrenci protestolarının ardından ülkeden ayrılan eski Başbakan Hasina'nın yerine Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Rahman'ın, BNP'nin 2026'da yapılması planlanan seçimi kazanması halinde Bangladeş'in bir sonraki başbakanı olması öngörülüyor.