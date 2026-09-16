Tarihi Zile evlerinin restore edilerek turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor

Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan tarihi evlerin aslına uygun restore edilerek turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

Tarihi kaynaklara göre Ninova melikesi Semiramis tarafından milattan önce 1600 yıllarında kurulan Zile'de, Hititler, Frigler, Selçuklular, Persler, Romalılar, İlhanlılar, Danişmentler, Eratnalılar ve Osmanlılara ait eserler yer alıyor.

Doğal yapısını bugüne kadar korumayı başaran ilçe, tarihi sokaklarıyla dikkati çekiyor.

Zile Belediyesi Kültür Müdürü Necmettin Eryılmaz, AA muhabirine, Zile'nin Türkiye'de en fazla geleneksel Türk ev platosunun bulunduğu alan olduğunu söyledi.

Zile'nin 11 mahallesinin sit alanı ilan edildiğine dikkati çeken Eryılmaz, "3 bin 600 tarihi evimiz var. Bunların birçoğu cephe korumalı, çoğu tescilli yapılar. Bunların bir kısmı restore edildi ama alan o kadar büyük ki vatandaşların kendi imkanlarıyla bu çalışmayı yapmaları mümkün değil. Bu evler ekonomik düzeyi düşük olan vatandaşlarımıza ait." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Zile Belediyesinin bu konuda çalışma yürüttüğünü anlatan Eryılmaz, şunları kaydetti:

"Bazı yerler harabe haline geldi. Bir şekilde ayağa kaldırılıp turizme kazandırılması gerekiyor. Geleneksel Zile evlerinin sivil mimarisi çok enteresan. Aşağı yukarı iki asırlık evler. Osmanlı dönemi evleri bunlar. Bu evler çok sayıda turist alıyor. Restorasyonların hızlanması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı 182 evin projelerini tamamladı ama bir evin bile maliyeti bile çok ciddi rakamlar. O yüzden iki sokakta 50 evin cephelerini yaptıracaklar. Bu zamana kadar 110-120 restore edilmiş evimiz var. İçinde insan nefesi olmazsa bu evler maalesef yıkılıyor. Restorasyon sonrası işlev kazandırmak en önemli husus bence."

Kaynak: AA